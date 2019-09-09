"Динамо" располагает всем необходимым для успешного выступления - победительница забега на 400 м

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стадион "Динамо" располагает всем необходимым для хорошего выступления спортсменов на легкоатлетическом матче Европа-США. Такое мнение сегодня журналистам после соревнований высказала победительница забега на 400 м американка Ваделайн Джонатас, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я рада тому, как пробежала эту гонку. Думала только о победе. Матч организован на высочайшем уровне. Чувствуется, что проведена большая работа по подготовке к соревнованиям. Нельзя не отметить удобный и красивый стадион, на котором есть все необходимое для успешного выступления спортсменов", - сказала Ваделайн Джонатас.

Американским бегунам не было равных на дистанции 400 м в матче Европа - США У мужчин лучшее время показал американец Майкл Черри (45,13 сек.), вторым был его соотечественник Вил Лондон (45,39 см), третьим к финишу прибежал итальянец Давиде Ре (46,05 сек.).

Она отметила, что последний раз была в Минске семь лет назад. По словам спортсменки, за это время город сильно изменился, вырос, белорусская столица очень ей нравится.

В программу исторического матча включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

В каждом виде программы выступают по восемь атлетов (по четыре представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 атлетов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.

Соревнования стартовали сегодня и завершатся 10 сентября.-0-