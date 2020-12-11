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11 декабря 2020, 14:43

Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Динара Алимбекова. Фото из архива
Динара Алимбекова. Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринтерскую гонку на стартовавшем сегодня третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дистанцию в 7,5 км с двумя огневыми рубежами не допустившая промахов белоруска преодолела за 20 мин. 12,3 сек.

Второй финишировала норвежка Тириль Экхофф, отставшая от лидера на 8,5 сек. с одной оплошностью на огневом рубеже. Замкнула тройку призеров немка Франциска Пройс, отставшая от победительницы на 9,9 сек. и допустившая одну неточность на стрельбище.

Что касается остальных спортсменок из Беларуси, то Ирина Кривко стала 17-й (отставание 49,8 сек., 1 промах), Анна Сола - 42-я (+1 мин. 31,9 сек., 3), Елена Кручинкина - 57-я (+2 мин. 1,3 сек., 3).

Сегодня в программе соревнований также мужской спринт на 10 км. В гонке примут участие белорусские стреляющие лыжники Максим Воробей, Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Никита Лобастов.-0-

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