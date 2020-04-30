Дмитрий Шульга возглавил юниорскую сборную Беларуси по хоккею

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Шульга, ранее возглавлявший юношескую национальную дружину (U-17), стал главным тренером юниорской команды Беларуси (U-18). Такое решение принято на заседании исполкома Федерации хоккея Беларуси, которое проходило онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе организации.

Ключевым аргументом в пользу такого выбора стало то, что у команды двухлетний цикл подготовки и в следующем спортивном сезоне хоккеисты сборной U-17 практически полным составом переходят в команду U-18. Участники совещания посчитали, что это облегчит взаимодействие в команде и будет способствовать ее успешной подготовке к ключевым стартам сезона.

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Также обсуждали работу молодежной сборной Беларуси в следующем сезоне. Как и предлагалось тренерским советом, ее будут готовить на базе белорусских хоккейных клубов, а тренерский штаб будет комплектоваться специалистами экстралиги. Учитывая то, что клубы еще не сформировали свои команды, не назначили главных тренеров, решено отложить выбор главного тренера молодежной сборной Беларуси (U-20) до августа.-0-