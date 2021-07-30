Дзюдоистка Марина Слуцкая: одержано много побед, жаль, что в Японии не получилось

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Накануне Олимпиады в Токио была проделана колоссальная работа, однако результат показать не удалось, отметила дзюдоистка Марина Слуцкая, подводя итоги своего выступления на Играх в столице Японии, передает корреспондент БЕЛТА.
"Весь олимпийский цикл готовились к этим стартам в Токио. Проделана колоссальная работа с Леонидом Свиридом. Одержано много побед, жаль, что в Японии не получилось. В Минске пройдем дополнительное обследование после травмы. Сейчас немного надо восстановиться психологически. Все знают, как я ждала этих стартов, но теперь остается только поблагодарить тех, кто работает со мной, болеет за меня", - сказала Марина Слуцкая.