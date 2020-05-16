"Энергетик-БГУ" победил брестское "Динамо" в чемпионате Беларуси

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Энергетика-БГУ" выиграли у брестского "Динамо" со счетом 2:1 в матче 9-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые принимая соперников в Молодечно, футболисты "Энергетика-БГУ" ни в чем не уступали чемпионам страны. Более того, минчане гораздо чаще угрожали воротам брестчан, и за 5 минут до перерыва одну из атак завершил Душан Бакич. В самом начале второй половины встречи "студенты" снова добились успеха, воспользовавшись ошибкой динамовской обороны - на 48-й минуте отличился Евгений Юдчиц. По прошествии часа игрового времени в составе брестчан на поле вышли Артем Милевский и Денис Лаптев, но и они не смогли помочь своей команде уйти от поражения. Только за несколько секунд до финального свистка Сергей Кисляк отквитал один мяч.

Позже футболисты солигорского "Шахтера" примут гостей из мозырской "Славии", а на поле "Борисов-Арены" местный БАТЭ сыграет со "Слуцком".

В первой игре 9-го тура футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили на своем поле гостей из "Городеи" со счетом 3:1.

Заключительные матчи состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ" - по 18 очков, БАТЭ, "Слуцк" - 16 очков, "Ислочь" - 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух", "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея", "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-