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Эстафету огня II Европейских игр пронесли по самому синеокому уголку Беларуси

Спорт 26.05.2019 | 14:09
Европейские игры - 2019 Новости темы Европейские игры - 2019
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26 мая, Браслав /Корр. БЕЛТА/. Эстафету огня II Европейских игр "Пламя мира" 26 мая встретили в Браславе - крае озер, одном из главных курортных центров Беларуси, который в последние годы получил неофициальный статус белорусской Ибицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Высокой чести пронести огонь II Европейских игр в числе факелоносцев был удостоен и журналист БЕЛТА Владимир Матвеев. "Эстафета "Пламя мира" позволяет жителям самых разных уголков страны в буквальном смысле прикоснуться и почувствовать свою сопричастность к проведению II Европейских игр. Это очень важный объединяющий фактор. И, конечно, огонь - это древний символ спорта высоких достижений. В Беларусь приедут атлеты, зарубежные гости из многих стран. И мы все вместе должны их встретить с такими же горящими сердцами, как и этот огонь, чтобы они почувствовали не только накал соревнований, но и теплоту, гостеприимство белорусского народа", - сказал журналист.

Отвечая на вопрос о том, как он чувствовал себя в роли факелоносца, Владимир Матвеев признался: "Пожалуй, этот опыт будет один из самых незабываемых не только в моей карьере, но и жизни. Конечно, волновался, чтобы все прошло гладко, старался не подвести нашу команду и организаторов".

В эстафете "Пламя мира" в Браславе в качестве факелоносцев также участвовали заместитель главного врача по медицинской части, руководитель межрайонного лечебно-консультативного центра по хирургии Браславской центральной районной больницы Евгений Матусевич и оранжировщик, композитор, лауреат Национальной музыкальной премии Святослав Позняк.

Огонь пронесли по наиболее знаковым местам города от причала лодочной станции возле главного городского пляжа к историческому центру - легендарной Замковой горе. Здесь развернулось красочное театрализованное представление, повествующее о происхождении Браслава. "Пламя мира" побывало и на горе Маяк - самой известной смотровой точке Браславских озер, откуда открываются поистине неповторимые виды на главное природное богатство края.

Часть пути эстафета огня преодолела по озеру Дривяты в сопровождении парусников.

"II Европейские игры - знаковое событие, которое объединяет районы, города, страны, даже континенты. Это настоящий праздник добра, мира и спорта", - сказал Святослав Позняк.

Как отметил Евгений Матусевич, его охватывает гордость за Беларусь, что страна принимает такой масштабный форум. "Вдвойне приятно, что часть эстафеты "Пламя мира" проходит по территории Браславского района и посчастливилось в ней участвовать. От всех браславчан хочу пожелать нашим атлетам победы в соревнованиях. Мы будем за них болеть", - сказал Евгений Матусевич и пригласил гостей II Европейских игр на отдых на Браславские озера.

Во время церемонии запечатывания огня в лампаду факелоносцев поприветствовал председатель Браславского райисполкома Александр Боданин. "Действительно красивое и знаковое событие проходит на нашей земле. Надеюсь, это "Пламя мира" позволит нашей команде занять высокие места на II Европейских играх", - сказал он. 

Эстафета "Пламя мира" в эти дни проходит по Витебской области. До Браслава огонь уже побывал в Витебске, Полоцке и Новополоцке. Впереди еще ландшафтный заказник "Ельня", Глубокое, Березинский заповедник, Орша. Маршрут эстафеты проложен так, чтобы максимально продемонстрировать самобытность области, его главные достопримечательности, природные особенности и важные объекты. Огонь II Европейских игр будет путешествовать по региону до 29 мая, затем отправится в Могилевскую область.

Ранее "Пламя мира" пронесли по некоторым городам и знаковым местам Брестской и Гродненской областей.

Эстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замкеЭстафету "Пламя мира" встретили в Мирском замке
В Беларуси эстафета огня "Пламя мира" побывала в Брестской области. В Гродненском регионе факел уже встречали в областном центре, на Августовском канале и в Волковыске.

Огонь II Европейских игр был зажжен 3 мая в Риме в комплексе Ara Pacis Museum, где находится знаменитый памятник архитектуры Арка мира. Затем белорусские альпинисты подняли факел на высшую точку Европы гору Монблан. В Европе "Пламя мира" посетило Словению, Австрию, Венгрию, Чехию, Словакию и Польшу.

В Минске "Пламя мира" встретят 17 июня на площади Государственного флага. В этот же день факел проследует по проспекту Победителей, 18 июня - по проспекту Независимости. 19 июня участники эстафеты направятся на минские предприятия. Планируется посещение парков и достопримечательностей города, участие в церемонии приветствия атлетов в Деревне спортсменов. Маршрут эстафеты завершится 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" - во время церемонии открытия II Европейских игр будет зажжен огонь форума.

В эстафете огня в Беларуси примут участие 450 факелоносцев - лучшие спортсмены страны, известные специалисты, авторитетные деятели науки, культуры.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

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Теги
Витебская область, Евроигры, Европейские игры
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