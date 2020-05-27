Форвард "Шахтера" Дмитрий Подстрелов стал автором лучшего гола 10-го тура чемпионата Беларуси

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола десятого тура футбольного чемпионата Беларуси признан форвард солигорского "Шахтера" Дмитрий Подстрелов. Таков результат традиционного голосования болельщиков, организованного ассоциацией "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной игре с бобруйской "Белшиной" (4:0) Дмитрий Подстрелов вышел на замену в середине второго тайма и оформил дубль. Самым красивым стал его первый гол, забитый на 78-й минуте эффектным дальним ударом.

Дмитрий Подстрелов также был признан лучшим игроком прошедшего тура. Благодаря этой виктории футболисты "Шахтера" набрали 18 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице национального первенства. Лидирует борисовский БАТЭ, у которого 22 очка, на балл меньше у столичного "Энергетика-БГУ".

В следующем туре встречаются:

29 мая

"Торпедо-БелАЗ" - "Смолевичи", "Городея" -"Неман";

30 мая

"Минск" - "Слуцк", "Белшина" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Шахтер";

31 мая

"Энергетик-БГУ" - "Витебск", БАТЭ - "Ислочь", "Рух" - "Динамо" (Брест).-0-