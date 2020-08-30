ФОТОФАКТ: Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу Минского моря 30 августа прошли соревнования Minsk Triathlon 2020. Дистанций в этом году было три: 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег), 1/4 Ironman (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег), 1/2 Ironman (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег).
Minsk Triathlon 2020 - самая крупная спортивная гонка по триатлону в Беларуси, которая проводится по международным стандартам Ironman.
Триатлон - вид спорта, включающий плавание, велогонку и бег. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Минский областной исполнительный комитет, ООО "Велосипедный клуб "Минск", общественное объединение "Клуб триатлона "Тристайл".-0-
Фото Андрея Покумейко