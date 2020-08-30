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30 августа 2020, 14:49

ФОТОФАКТ: Турнир Minsk Triathlon 2020 прошел на Минском море

Во время велосипедного этапа
Во время велосипедного этапа

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На берегу Минского моря 30 августа прошли соревнования Minsk Triathlon 2020. Дистанций в этом году было три: 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег), 1/4 Ironman (950 м плавание + 45 км велогонка + 10,5 км бег), 1/2 Ironman (1900 м плавание + 90 км велогонка + 21 км бег).

Minsk Triathlon 2020 - самая крупная спортивная гонка по триатлону в Беларуси, которая проводится по международным стандартам Ironman.

Триатлон - вид спорта, включающий плавание, велогонку и бег. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет, Минский областной исполнительный комитет, ООО "Велосипедный клуб "Минск", общественное объединение "Клуб триатлона "Тристайл".-0-

Фото Андрея Покумейко

Белорусский пятиборец, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, участник трех Олимпийских игр Дмитрий Мелях
Белорусский пятиборец, двукратный чемпион мира, чемпион Европы, участник трех Олимпийских игр Дмитрий Мелях
Во время соревнований
Во время соревнований
Во время плавательного этапа
Во время плавательного этапа
Во время переодевания между этапами
Во время переодевания между этапами
Во время велосипедного этапа
Во время велосипедного этапа
Перед стартом 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег)
Перед стартом 1/8 Ironman (475 м плавание + 22,5 км велогонка + 5,25 км бег)
Беговой этап соревнований
Беговой этап соревнований
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