Футболисты БАТЭ и "Гомеля" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ не сумели победить "Гомель" в матче 25-го тура чемпионата Беларуси, игра закончилась ничьей - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодняшний поединок на поле "Борисов-Арены" действующие чемпионы страны начали активно, заработав пенальти в середине первого тайма. Однако удар Бояна Дубаича отразил голкипер гомельчан Денис Кавлинов. Тут же гости провели быструю атаку, и после подачи углового удара Барди Акубардия поразил ворота Антона Чичкана. Несмотря на все усилия, до перерыва борисовчанам отыграться не удалось. Во второй половине хозяева полностью владели инициативой, провели множество атак, и на 74-й минуте Евгений Яблонский сумел восстановить равновесие, но большего БАТЭ не добился - 1:1.

В стартовом матче 25-го тура мозырская "Славия" принимала сегодня гостей из гродненского "Немана" и уступила 0:1. Победный гол на 69-й минуте игры забил Валерий Жуковский. Для гродненской дружины это первая виктория после двух поражений кряду.

Позже футболисты минского "Динамо" сыграют на своем поле с "Витебском".

Еще три встречи этого тура состоятся 20 октября. Лидер турнира брестское "Динамо" примет у себя дома "Слуцк", в Могилеве местный клуб "Дняпро" встретится с солигорским "Шахтером, в Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с "Ислочью". Завершится тур в понедельник, 21 октября, матчем "Городея" - "Энергетик-БГУ".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 61 очко (24 матча), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 57 (24), "Динамо" (Минск) - 45 (23).-0-