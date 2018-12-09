Футболисты БАТЭ начали подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги Европы с ПАОКом

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ начали подготовку к заключительному матчу группового этапа Лиги Европы с греческим ПАОКом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе чемпионов Беларуси.

Борисовская команда прибыла в Салоники 8 декабря и вечером провела тренировочное занятие. По словам главного тренера БАТЭ Алексея Баги, его подопечные будут готовиться к предстоящей игре в режиме одноразовых тренировок. В четверг белорусской команде не смогут помочь несколько игроков основного состава. В частности, из-за травм на поле не выйдут защитники Егор Филипенко и Неманья Милунович, форвард Яссе Туоминен.

Таким образом, к игре с ПАОКом готовятся 22 футболиста:

вратари - Денис Щербицкий, Антон Чичкан, Александр Свирский;

защитники - Алексей Риос, Никола Василевич, Денис Поляков, Максим Володько, Александр Филипович, Захар Волков;

полузащитники - Александр Глеб, Игорь Стасевич, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Слободан Симович, Евгений Яблонский, Эрвейн Мукам;

нападающие - Максим Скавыш, Михаил Гордейчук, Николай Сигневич, Лувага Кизито.

Матч 6-го тура группы L Лиги Европы между БАТЭ и ПАОКом состоится 13 декабря на стадионе "Тумба" в Салониках. Чтобы гарантированно выйти в 1/16 финала, борисовчанам нужно побеждать греков. Впрочем, БАТЭ может устроить и ничья при условии, что в параллельной встрече футболисты "Види" на своем поле в Будапеште не сумеют обыграть лондонский "Челси", который уже обеспечил себе первое место и путевку в плей-офф. В первом круге турнира ПАОК разгромил БАТЭ в Борисове со счетом 4:1. Турнирное положение после пяти игровых дней: "Челси" - 15 очков, БАТЭ - 6, "Види" - 6, ПАОК - 3.-0-