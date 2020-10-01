Футболисты брестского "Динамо" не прошли в групповой этап Лиги Европы

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив болгарскому "Лудогорцу" из Разграда со счетом 0:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на поле минского стадиона "Динамо" брестчане имели небольшое преимущество, но почти не угрожали воротам соперников. Гости умело оборонялись, проводя острые контратаки. Две из них завершились голами игроков, вышедшими на замену: на 73-й минуте встречи Элвис Ману открыл счет, а через 6 минут Игинио Марин во второй раз поразил ворота Сергея Игнатовича.

Оба сегодняшних соперника начинали еврокубковый сезон в квалификации главного континентального турнира - Лиги чемпионов. В первом раунде чемпионы Беларуси разгромили в Бресте казахстанскую "Астану" из Нур-Султана с результатом 6:3, затем дома обыграли чемпиона Боснии и Герцеговины "Сараево" с минимальным перевесом - 2:1, а в третьем круге уступили в Тель-Авиве израильскому "Маккаби" со счетом 0:1. Футболисты "Лудогорца" сначала победили в Подгорице черногорскую "Будучность" со счетом 3:1, а затем проиграли на своем поле датскому клубу "Мидтьюлланн" из Хернинга - 0:1.

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы пройдет 2 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.-0-

Фото Андрея Покумейко