Футболисты "Краснодара" не удержали победу над "Ростовом" в чемпионате России

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Краснодара" не удержали победу над "Ростовом" в гостевом матче чемпионата России - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 13-й минуте игры шведский форвард Маркус Берг вывел гостей вперед, а на восьмой компенсированной минуте второй половины встречи болгарский легионер хозяев Ивелин Попов с пенальти сравнял результат. Капитан "Краснодара" белорусский защитник Александр Мартынович провел весь матч.

Результаты других встреч 25-го тура: "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный) - 1:3, "Тамбов" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 1:2, "Уфа" - "Рубин" (Казань) - 0:0, "Сочи" -"Динамо" (Москва) - 1:1, ЦСКА (Москва) - "Спартак" (Москва) - 2:0, "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:1. Матч "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург) перенесен.

Турнирное положение: "Зенит" - 59 очков (25 матчей), "Локомотив" - 48 (25), "Краснодар" - 45 (24), "Ростов" - 42 (25), ЦСКА - 40 (25), "Спартак" - 32 (25), "Динамо" - 32 (24), "Уфа" - 32 (25), "Сочи" - 29 (25), "Арсенал" - 28 (25), "Урал" - 28 (24), "Ахмат" - 27 (25), "Рубин" - 27 (25), "Тамбов" - 25 (25), "Оренбург" - 23 (24), "Крылья Советов" - 23 (25).

Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак "Зенита" Артем Дзюба, забивший 15 мячей.

Матчи 26-го тура российской премьер-лиги пройдут 4 и 5 июля.-0-