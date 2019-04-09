Футболисты "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" победили в первых четвертьфиналах ЛЧ

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги чемпионов состоялись на британских стадионах, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Лондоне футболисты "Тоттенхэма" на поле своей новой арене принимали давнего соперника по английской премьер-лиге "Манчестер Сити". Игра началась в невысоком темпе, команды не спешили форсировать события, стараясь подолгу контролировать мяч. На 10-й минуте в одной из атак гостей мяч попал в руку защитнику "Тоттенхэма" Дэнни Роузу, находившемуся в своей штрафной площади и голландский арбитр Бьорн Кейперс назначил пенальти. Серхио Агуэро пробил в нижний угол, но голкипер Уго Льорис сумел отбить мяч. После этого игра пошла повеселее, у игроков обеих команд были возможности открыть счет, но до перерыва этого не случилось. Во второй половине больше атаковали гости, но на 78-й минуте пропустил острый контрвыпад и южнокорейский легионер озяев Сон Хын Мин забил победный гол - 1:0.
Лидер английского чемпионата "Ливерпуль" на поле родного "Энфилд Роуд" играл с португальским "Порту" и уже на 5-й минуте вышел вперед после удара Наби Кейты. Еще через 20 минут Роберто Фирмино удвоил результат. После перерыва преимуществом также владели хозяева, но больше мячей не забили и результат первого тайма не изменился - 2:0.
В этих парах ответные встречи за выход в полуфинал чемпионской Лиги состоится 17 апреля в Манчестере и "Порту".
Еще два четвертьфинальных поединка состоятся в среду, 10 апреля: "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Барселона" (Испания), "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Ювентус" (Турин, Италия).-0-
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