Футболисты "Минска" вышли во второй раунд квалификации юношеской ЛЧ

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Минска" вышли во второй отборочный раунд юношеской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке стартового круга квалификации минчане обыграли на своей арене латвийский "Даугавпилс" с результатом 2:0. В первом поединке, состоявшемся 29 сентября в Юрмале, белорусы разгромили соперников со счетом 4:0.

В следующий раз "Минск" сыграет против победителя матчей между хорватским "Хайдуком" из Сплита и северомакедонской "Шкендией" из Тетово. В их первой встрече хорватские футболисты победили северомакедонцев на их поле - 2:0.-0-