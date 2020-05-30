Футболисты "Шахтера" обыграли минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" обыграли минское "Динамо" со счетом 1:0 в выездном матче 11-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первая половина встречи на поле динамовской арены прошла в позиционной борьбе почти без опасных моментов. Зато сразу после перерыва гости провели быструю атаку, и на 50-й минуте игры Виталий Лисакович точным ударом замкнул эффектную передачу Николы Антича. Этот гол оказался победным. Футболисты "Шахтера" не проигрывают уже на протяжении шести туров кряду, выиграв 5 встреч и однажды сыграв вничью. В этих матчах подопечные Юрия Вернидуба забили 13 мячей, не пропустив ни одного в свои ворота.

Результаты других поединков 11-го тура: "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Смолевичи" - 2:1, "Городея" - "Неман" (Гродно) - 0:2, "Белшина" (Бобруйск) - "Славия" (Мозырь) - 2:3.

Лидер первенства БАТЭ 31 мая примет на поле "Борисов-Арены" футболистов "Ислочи", минский "Энергетик-БГУ" у себя дома сыграет с "Витебском", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче 11-го тура "Минск" 1 июня примет гостей из "Слуцка".

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - по 21, "Слуцк" - 17, "Ислочь", "Славия" - по 15, "Рух", "Неман" - по 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея" - 12, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 7 мячей.-0-