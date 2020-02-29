Футболисты ЦСКА сыграли вничью с "Уралом" в чемпионате России

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского ЦСКА не смогли победить екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 20-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой официальной встрече после почти двухмесячного перерыва подопечные Виктора Гончаренко имели преимущество, но выиграть им не удалось. Более того, армейцы пропустили мяч на 72-й минуте игры после классного удара Эрика Бикфалви, и ушли от поражения лишь в компенсированное время, когда Марио Фернандес эффектно сравнял результат - 1:1. Новобранец армейского клуба белорусский форвард Илья Шкурин вышел на замену на 73-й минуте игры, а в составе "Урала" весь матч отыграли белорусские защитники Денис Поляков и дебютант Николай Золотов.

Сегодня в российской премьер-лиге состоятся еще три встречи. Лидер турнира "Зенит" примет в Санкт-Петербурге еще одного претендента на медали - московский "Локомотив". В столичном дерби встретятся московские "Динамо" и "Спартак", в Грозном местный "Ахмат" сыграет с футболистами "Ростова".

Заключительные матчи 20-го тура пройдут 1 марта: "Краснодар" - "Уфа", "Тамбов" - "Рубин" (Казань), "Сочи" - "Арсенал" (Тула). Вчера в первой игре этого тура самарские "Крылья Советов" на своей арене разошлись миром с "Оренбургом" - 1:1.

Положение в группе лидеров чемпионата России сейчас таково: "Зенит" - 45 очков (19 матчей), "Краснодар" - 35 (19), ЦСКА - 35 (20), "Ростов" - 34 (19), "Локомотив" - 34 (19).-0-