Футбольная сборная Беларуси завершит групповой этап Лиги наций матчем в Тиране

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Беларуси проведут сегодня заключительный поединок группового этапа второго сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче шестого тура соревнований 4-й группы лиги С подопечные Михаила Мархеля сыграют в Тиране с футболистами Албании (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Эту встречу будет судить бригада арбитров из Румынии, которую возглавит Раду Пертеску. В первом круге турнира белорусы проиграли албанцам в Минске со счетом 0:2.

Чтобы занять первое место в группе и получить путевку в лигу В, белорусским футболистам достаточно сыграть вничью, а албанской команде необходимо только побеждать. Также сегодня сборная Казахстана примет в Алматы команду Литвы. Турнирное положение перед последним туром: Беларусь - 10 очков, Албания - 8, Литва - 5, Казахстан - 4.-0-