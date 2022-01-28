Гагиев: белорусские олимпийцы обживаются в Пекине, пока все нормально

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая группа белорусской делегации обживает олимпийскую деревню. Пока все нормально, все ПЦР-тесты отрицательные. Об этом сообщил БЕЛТА шеф белорусской миссии Александр Гагиев.

Он рассказал, что в связи с проблемами в Стамбуле пришлось лететь через Москву. Вместе с белорусами на борту авиалайнера "Аэрофлота" были российские спортсмены, порядка ста человек. В салоне самолета пассажиры сидели с соблюдением необходимых антиковидных правил, так что было довольно комфортно. Всем пассажирам каждые три часа измеряли температуру, меняли маски, полет занял чуть более семи часов. Первое впечатление после приземления в Пекине - почти полное отсутствие людей, а те, кто был, - все в медицинских "скафандрах", полностью "запакованные", чтобы не было даже малейшей вероятности заражения.

Прибывших сразу провели в изолированное помещение, спецаппараты после сканирования паспортов тут же выдавали специальный код, который позволял двигаться дальше для сдачи ПЦР-тестов. Потом, после получения багажа, все пассажиры отправились на специальных автобусах по своим направлениям. "Путь до нашей олимпийской деревни занял около четырех часов, мужская команда белорусских биатлонистов прибыла в деревню чуть раньше, довольно оперативно получили ключи от номеров и разместились в своих временных "квартирах". Что касается самих гостиничных номеров, то они довольно большие, кровати удобные, причем их можно регулировать по размерам. Правда, в некоторых комнатах сразу не удалось установить нужную температуру и было довольно прохладно. Поэтому пришлось взять дополнительные обогреватели, но сегодня уже все налаживается. В целом все довольно неплохо, когда летели, ожидали, что будет хуже. Конечно, немного напрягают жесткие антиковидные ограничения - везде нужно быть в перчатках, респираторах, но тут уж ничего не поделаешь", - сказал шеф миссии.

Сегодня утром прямо перед входом в столовую спортсмены снова сдали ПЦР-тесты, пока все они отрицательные. Также занимались оборудованием своих жилищ, чтобы было максимально комфортно.

"Вечером в китайскую столицу прилетят белорусские конькобежцы, которых будут встречать представители нашей миссии. Пока нет волонтеров, которые могут общаться на английском языке, не говоря уже о русском, так что приходится "на пальцах" объяснять, что нужно сделать. К счастью, когда работники деревни понимают, что от них требуется, то выполняют пожелания довольно оперативно и качественно", - отметил Александр Гагиев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-