Гандболисты Швеции пробились в 1/2 финала чемпионата Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Швеции одержали волевую викторию над норвежцами - 24:23 и пробились в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Скандинавское дерби в Братиславе получилось на редкость напряженным. Норвежцы, которых устраивала ничья, выиграли первый тайм с разницей в пять мячей - 14:9, а за 6 минут до окончания встречи вели 23:19. Однако шведы сумели совершить невероятный камбэк, и за 10 секунд до финальной сирены Вальтер Кринтц реализовал семиметровый бросок и принес своей команде победу со счетом 24:23. Первыми в полуфинал из 2-й группы вышли действующие чемпионы континента испанцы, которые в заключительном туре одолели команду Польши - 28:27. В поединке двух аутсайдеров сборная Германии переиграла россиян - 30:29. Итоговое положение: Испания - 8 очков, Швеция - 8, Норвегия - 6, Германия - 4, Россия - 3, Польша - 1.

Из 1-й группы, которая базируется в Будапеште, первыми прошли в полуфинал гандболисты Дании, которые еще не потеряли ни одного очка на этом турнире. На вторую путевку в полуфинальную стадию претендуют сборные Исландии и Франции. Сегодня исландцы встретятся с черногорцами, а французы будут соперничать с датчанами. Кроме того, гандболисты Нидерландов сыграют с хорватами.

Положение команд перед сегодняшними матчами: Дания - 8 очков, Франция - 6, Исландия - 4, Нидерланды, Черногория, Хорватия - по 2.

В полуфинал выходят по две лучшие команды из двух групп. Полуфинальные встречи пройдут 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-