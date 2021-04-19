Герасимов вышел в 1/16 финала теннисного турнира в Барселоне

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов победно стартовал на турнире категории АТР 500 в испанской Барселоне с призовым фондом 1,5 млн евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в 1/32 финала белорус, занимающий 77-е место в мировом рейтинге, переиграл в двух сетах французского теннисиста Жо-Вильфрида Тсонга, у которого 71-я позиция, - 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 1 ч 20 мин. Следующим соперником Егора Герасимова будет 19-я ракетка планеты итальянец Янник Синнер.
Еще один белорус Илья Ивашко (111-й номер мирового рейтинга) встретится сегодня с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспуром (144).
Соревнования в каталонской столице завершатся 25 апреля.-0-