Глава Белорусской федерации дзюдо: на получение олимпийских лицензий у нас нет программы минимум, только максимум

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации дзюдо Павел Ясеновский рассказал корреспонденту БЕЛТА о перспективах лицензий на Олимпиаду в Токио.

Глава федерации отметил, что Марина Слуцкая удачно выступила на турнире серии "Большого шлема" в Париже 8-9 февраля, завоевав серебряную медаль. "Белоруска боролась пять схваток, выиграв четыре поединка и потерпев одно поражение. Она заработала столько очков в рейтинг олимпийской квалификации, что стабильно попадает на главный старт четырехлетия. Также заветные пункты на свой счет записал ее товарищ по команде Никита Свирид. Атлеты упрочили свои позиции в рейтинге, - сказал Павел Ясеновский. - Белорусские дзюдоисты доказывают, что готовы составлять достойную конкуренцию ведущим мастерам "гибкого пути" из разных стран мира. На получение олимпийских лицензий у нас нет программы минимум, только максимум".

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. Следующим стартом для спортсменов станет "Большой шлем" в Дюссельдорфе, который пройдет 21-23 февраля.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры.-0-