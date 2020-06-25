Гол Денниса Тетеха признан самым красивым в 14-м туре футбольного чемпионата Беларуси

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард мозырской "Славии" Деннис Тетех стал автором самого красивого гола 14-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем матче со "Смолевичами" ганский легионер на 55-й минуте эффектным ударом замкнул верховую передачу, принеся победу мозырянам - 2:1, после чего болельщики признали этот гол самым красивым в минувшем туре.
Лучшим игроком прошлого тура стал защитник "Ислочи" Игорь Кузьменок.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (14 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 26 (14), "Динамо" (Брест) - 25 (14), "Неман" (Гродно) - 23 (13), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 23 (14), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 23 (14), "Витебск" - 21 (14), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Динамо" (Минск) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (14), "Славия" (Мозырь) - 18 (14), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 13 (12), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Нехайчик (БАТЭ), Виталий Лисакович ("Шахтер"), Гегам Кадимян ("Неман"), Ион Николаеску ("Витебск") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.
В 15-м туре встречаются:
26 июня
"Энергетик-БГУ" - "Славия", "Смолевичи" - "Слуцк";
27 июня
"Минск" - "Шахтер", "Неман" - "Динамо" (Брест), БАТЭ - "Динамо" (Минск);
28 июня
"Торпедо-БелАЗ" - "Витебск", "Рух - "Белшина", "Городея" - "Ислочь".-0-