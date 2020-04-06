Голкипер "Славии" Михаил Барановский стал лучшим игроком 3-го тура футбольного чемпионата Беларуси

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер мозырской "Славии" Михаил Барановский признан лучшим игроком третьего тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

В гостевом поединке с чемпионами страны футболистами брестского "Динамо" мозыряне одержали победу со счетом 2:1, в чем немалая заслуга 37-летнего российского вратаря, не раз спасавшего команду в казалось бы безнадежных ситуациях. Представитель "Славии" второй раз подряд становится лучшим игроком тура, неделю назад им стал российский форвард Никита Мельников, забивший два гола в победном матче с борисовским БАТЭ (2:1). В первом туре лучшим был признан узбекский нападающий минского "Энергетика-БГУ" Джусарбек Яхшибоев, который также дважды отличился в поединке с БАТЭ (3:1).

Результаты матчей 3-го тура: "Белшина" (Бобруйск) - "Городея" - 0:1, "Динамо" (Минск) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 2:0, "Шахтер" (Солигорск) - "Неман" (Гродно) - 0:0, БАТЭ (Борисов) - "Рух" (Брест) - 1:0, "Динамо" (Брест) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Минск" - 2:0, "Смолевичи" - "Витебск" - 0:1, "Ислочь" (Минский район) - "Слуцк" - 2:3.

Турнирную таблицу возглавляет "Энергетик-БГУ", имеющий 9 очков из девяти возможных. Матчи 4-го тура запланированы на 10-13 апреля.-0-