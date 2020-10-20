Гордейчук признан лучшим игроком 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Михаил Гордейчук стал лучшим игроком 26-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном поединке с земляками из "Руха" (5:2) 30-летний полузащитник "Динамо" забил один мяч и отдал две голевые передачи своим партнерам.

Михаил Гордейчук включен в символическую сборную минувшего тура, куда вошел и его одноклубник Александр Нойок, а также жодинские торпедовцы Максим Бордачев, Андрей Хачатурян и Дмитрий Антилевский, минские динамовцы Владислав Климович и Артем Сухоцкий, Дмитрий Гущенко и Жулио Сезар из "Витебска", Лазар Сайчич из "Городеи" и Максим Скавыш из борисовского БАТЭ.

Максим Скавыш возглавляет список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Беларуси, забив 15 мячей.

Лидирует в первенстве БАТЭ, в активе которого 50 очков, на второй позиции - гродненский "Неман", набравший 47 баллов, третьим идет солигорский "Шахтер", имеющий 46 очков.

Матчи 27-го тура пройдут 24-26 октября.-0-