Хоккеист “Динамо-Минск” Лукас Бенгтссон вошел в топ-5 бомбардиров-защитников КХЛ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник минского "Динамо" Лукас Бенгтссон находится на третьем месте в списке самых результативных защитников КХЛ. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В 13-ти матчах швед набрал 11 (2+9) очков. В данном рейтинге также находится игрок сборной Беларуси Ник Бэйлен, выступающий за "Трактор" из Челябинска. У него аналогичные статистические показатели. Лидер по набранным баллам среди защитников - московский динамовец Вячеслав Войнов. В 11-ти матчах он набрал 14 (2+12) баллов.

Можно поздравить и еще одного игрока "зубров" Маттиаса Теденбю. Скандинав, выдавший отличный перфоманс и отметившийся голевым дублем в матче с казанским "Ак Барсом", был признан игроком дня в КХЛ. Напомним, что именно шайба шведа в овертайме стала победной для минского клуба, обыгравшего казанцев со счетом 4:3. Всего в 13 матчах за "зубров" Маттиас Теденбю набрал 8 (4+4) очков.-0-