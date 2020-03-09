Хоккеисты "Барыса" вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанский "Барыс", возглавляемый белорусским тренером Андреем Скабелкой, четвертый раз в истории сумел пробиться во вторую стадию плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции полпред Казахстана в КХЛ обыграл на домашнем льду магнитогорский "Металлург" со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). В составе "барсов" по две шайбы на счету Антона Сагадеева и Павла Акользина. Еще одну шайбу забросил Даррен Диц.
Таким образом, казахстанская дружина выиграла в серии до четырех побед - 4:1.
Ранее во второй раунд плей-офф розыгрыша хоккейного Кубка Гагарина вышли московский ЦСКА, СКА (Санкт-Петербург) и "Ак Барс" (Казань).
Хоккеисты минского "Динамо" в этом сезоне выступили крайне неудачно, заняв последнее место среди всех 24 участников регулярного чемпионата КХЛ.-0-