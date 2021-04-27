Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили шведам в стартовом матче ЧМ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили шведам в стартовом матче чемпионата мира этой возрастной группы - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шведы с первых минут начали действовать с позиции силы. Белорусы были готовы к такому развитию событий, но на 5-й минуте остались в меньшинстве. Удаление за задержку соперника схлопотал Максим Сущинский. Скандинавские хоккеисты разыграли голевую комбинацию как по нотам. Завершил старания партнеров по команде Маттиаса Хевелида и Антона Ольссона броском в касание Исак Росен.

После взятия ворот шведы не успокоились и продолжили осаду ворот белорусов. Подопечные Дмитрия Шульги отвечали острыми контратаками. Но Данила Климович и Егор Клавдиев свои моменты не реализовали. А вот Фабиан Люселль на 22-й минуте встречи был точен.

Отквитали одну шайбу белорусы на 28-й минуте матча. Белорусы играли в большинстве, когда Дмитрий Кузьмин нашел пасом Егора Сидорова, тот передал шайбу на Данилу Климовича и он в касание поразил ворота Карла Линдбома.

Однако большего белорусам сделать не удалось. Шведы же, напротив, смогли забросить еще трижды. Отличились Арвид Эльяс, Людвиг Перссон и Виктор Шехольм, установившие окончательный счет матча.

Следующий поединок на юниорском чемпионате мира белорусы проведут в ночь со вторника на среду. Соперниками команды Дмитрия Шульги станут швейцарцы. Начало игры - в 0.00 по минскому времени.-0-