Хоккеисты "Немана" уступили "Бейбарысу" в последнем матче полуфинальной стадии Континентального кубка

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского "Немана" уступили "Бейбарысу" из Атырау (Казахстан) в заключительном матче полуфинальной стадии Континентального кубка IIHF со счетом 2:4 (2:2, 0:2, 0:0). Тем не менее белорусская команда вышла в решающий раунд розыгрыша почетного трофея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обеих команд матч уже ничего не решал. Гродненцы при любом раскладе гарантировали себе место в числе финалистов Континентального кубка. "Бейбарыс" утратил шансы на продолжение турнирной борьбы, не самым лучшим образом проведя встречи с "Краковией" (2:3) и "Донбассом" (3:5). Тем не менее игра получилась весьма интересной.

Первыми на второй минуте встречи отличились казахстанские хоккеисты. Старания партнеров по команде завершил метким броском Вадим Митряков. Игроки "Немана" постарались сравнять счет, однако спустя две минуты после первого взятия ворот Виталия Труса случилось второе. Константин Куликов наказал гродненцев, которые играли в большинстве и пропустили контрвыпад соперников. Игроки гродненской команды не сдались. Егор Степанов и Виктор Туркин в середине первой трети матча менее чем за минуту восстановили равновесие.

Во втором периоде игрокам дружины из Атырау удались еще две результативные атаки.

Континентальный кубок по хоккею с шайбой - ежегодное спортивное соревнование по хоккею с шайбой, проводимое с 1997 года под эгидой IIHF. Турнир является наследником Кубка Федерации, разыгрывавшегося в 1995-1997 годах. В нынешнем году финальный раунд турнира пройдет с 10 по 12 января 2020 года. Гродненский клуб сохраняет шанс на второй выигрыш трофея. В первый раз команда из Гродно выигрывала трофей в сезоне 2014/2015.-0-

Фото ФХБ