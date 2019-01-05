Хоккеисты России вышли в полуфинал Рождественского турнира

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда России стала третьим полуфиналистом XV Рождественского международного турнира среди любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который проходит на площадках "Чижовка-Арены" в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном матче предварительной группы С россияне встречались с командой Словакии и выиграли со счетом 4:1, заняв первое место. В первом туре российские хоккеисты разгромили швейцарцев со счетом 9:0. Словаки также были сильнее Швейцарии - 10:2. Соперник россиян по завтрашнему полуфиналу определится сегодня вечером после встречи команд Чехии и Финляндии (18.30; малая арена). Эти дружины на старте соревнований группы D одержали победы над немецкой сборной.

В последнем поединке группы В хоккеисты Китая в упорной борьбе одолели команду Балкан - 8:6. Победителем здесь стали хоккеисты ОАЭ, которые 6 января сыграют в полуфинале с командой Президента Беларуси.

Заключительная игра в группе А, в которой играли белорусы, состоится сегодня в 19.00 на главной площадке "Чижовка-Арены" - сборная Международной федерации хоккея будет соперничать с командой Балтии.-0-

Фото Андрея Покумейко