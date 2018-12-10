Хоккеисты сборной Беларуси (U-20) выиграли у Норвегии на ЧМ в Германии

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодежной сборной Беларуси (U-20) одержали волевую победу над Норвегией со счетом 5:3 (1:2, 1:1, 3:0) на чемпионате мира в дивизионе I группы А, матчи которой проходят в Фюссене (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для подопечных главного тренера Дмитрия Кравченко неудачно сложились первые двадцать минут игры. После удаления Владислава Гавруса на 9-й минуте счет открыл Самуэль Солем, через пять минут этот норвежский хоккеист увеличил преимущество своей команды.

Белорусская дружина на старте третьего периода уступала 1:3, но сумела перехватить инициативу. У норвежцев последовали удаления, а подопечные Дмитрия Кравченко удачно дважды реализовали большинство - 3:3. На 54-й минуте цели достиг точный бросок Дмитрия Дерябина - 4:3. Окончательный счет на 59-й минуте установил Артем Аносов - 5:3.

Белорусская команда продолжит выступление на чемпионате мира 10 декабря матчем с Францией.-0-