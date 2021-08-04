Ирина Курочкина вышла в финал Олимпиады в турнире по женской борьбе

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина, победив Эвелину Николову из Болгарии, обеспечила себе минимум серебро Олимпиады в турнире по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА

Белоруска с самого начала захватила инициативу и перевала соперницу в партер. Заработав за это действие два балла, она продолжила беспокоить соперницу.

После перерыва рисунок поединка не изменился и очередной тейкдаун принес Ирине Курочкиной еще два балла. Потом последовала серия атак и белоруска добилась досрочной победы. Протесты тренеров сборной Болгарии ситуацию не изменили - 11:0 в пользу Ирины Курочкиной.-0-