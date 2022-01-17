Испания, Россия, Дания и Черногория вышли в основной этап ЧЕ по гандболу

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском чемпионате Европы по гандболу определились еще четыре участника основного этапа - Испания, Россия, Дания и Черногория, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующие чемпионы континента гандболисты Испании, выступающие в предварительной группе Е, одержали третью викторию, обыграв в заключительном туре команду Боснии и Герцеговины со счетом 28:24. Обладатель второго пропуска в следующий раунд определится после встречи сборных Швеции и Чехии. Положение команд: Испания - 6 очков (3 матча), Швеция - 2 (2), Чехия - 2 (2), Босния и Герцеговина - 0 (3).

В квартете F российские гандболисты разгромили соперников из Словакии - 36:27. Позже сыграют сборные Норвегии и Литвы. Положение команд: Россия - 6 (3), Словакия - 2 (3), Норвегия - 2 (2), Литва - 0 (2).

Сборная Украины потерпела третье поражение, уступив команде Хорватии с результатом 25:38. Французские гандболисты встретятся с сербами. Положение команд: Франция - 4 (2), Хорватия - 4 (3), Сербия - 2 (2), Украина - 0 (3).

Еще в двух предварительных квартетах встречи 3-го тура пройдут завтра. Сборная Беларуси в Братиславе сыграет с австрийской командой, причем для обоих соперников результат этого матча не имеет принципиального турнирного значения - после двух поражений подряд они потеряли шансы на продолжение борьбы за награды. Белорусы сначала уступили немцам - 29:33, а потом проиграли полякам - 20:29. Австрийцы потерпели поражения от поляков - 31:36 и немцев - 34:29. Завтра фавориты группы D сборные Германии и Польши определят победителя. Положение команд после двух туров: Германия - 4 очка, Польша - 4, Беларусь - 0, Австрия - 0. Также завтра гандболисты Венгрии встретятся в Будапеште с лидером квартета В командой Исландии, а португальцы будут соперничать со сборной Нидерландов. Положение команд: Исландия - 4, Венгрия - 2, Нидерланды - 2, Португалия - 0.

После завершения первой стадии в основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины. Встречи второго раунда пройдут с 20 по 26 января в Братиславе и Будапеште, полуфиналы намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в Будапеште.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-