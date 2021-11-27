Иво Нисканен выиграл лыжную гонку на 15 км классикой на этапе КМ в Финляндии

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на дистанции 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Финн завершил старт с итоговым показателем 33 мин. 08,6 сек. Второе место занял россиянин Алексей Червоткин, отставший от победителя на 8,3 сек. Замкнул тройку сильнейших соотечественник серебряного медалиста Александр Большунов, который уступил Иво Нисканену 14,1 сек.
Участвовали в гонке и белорусские спортсмены, остановившиеся на дальних подступах к пьедесталу. Лучший из них Александр Воронов завершил старт на 71-м месте с результатом 36 мин. 12,5 сек. Егор Казаринов финишировал 72-м, его время - 36 мин. 13,7 сек.
Завершится этап Кубка мира 28 ноября.-0-