Избрана комиссия спортсменов НОК Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время Первого национального форума атлетов состоялись выборы нового состава комиссии спортсменов НОК Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

В комиссию вошли олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Екатерина Галкина, белорусский хоккеист, помощник главного тренера ХК "Динамо-Минск" Михаил Грабовский, старший тренер национальной команды по академической гребле, первая двукратная олимпийская чемпионка в истории Республики Беларусь Екатерина Карстен, олимпийский чемпион по теннису Максим Мирный, олимпийская чемпионка в лыжной акробатике (фристайл) Алла Цупер.

Из 20 претендентов необходимо было на форуме выбрать шесть, а еще четыре будут названы по итогам исполкома НОК, после чего новый состав комиссии проголосует за кандидатуру председателя. За кандидатов отдали свои голоса только спортсмены, которые принимали участие в мероприятии.

Комиссия спортсменов НОК Беларуси - общественный, коллегиальный, рекомендательный орган при НОК, создается и действует в соответствии с уставом организации. Основными задачами являются внесение предложений по определению приоритетных направлений уставной деятельности НОК Беларуси в области всемерной поддержки белорусских спортсменов, в том числе их социального обеспечения и мер по их реализации. Комиссия содействует обеспечению поддержки белорусских спортсменов, завершивших свою карьеру в спорте высших достижений, привлекает атлетов в различные организации, содействует их трудоустройству.

Комиссия по поддержке спортсменов взаимодействует с комиссиями спортсменов Международного олимпийского комитета, Европейских олимпийских комитетов, а также республиканскими федерациями (союзами, ассоциациями) по виду (видам) спорта; содействует запрещению использования допинговых средств и (или) методов в спорте, а также проявлениям любых форм дискриминации и насилия в спорте.-0-

Фото Андрея Покумейко