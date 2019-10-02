Юнас Энрот установил рекорд среди вратарей "Динамо" по количеству побед

Шведский голкипер ХК "Динамо-Минск" Юнас Энрот после матча с "Сочи", который подопечные Крэйга Вудкрофта выиграли в овертайме, стал рекордсменом среди вратарей команды по количеству побед, достигнутых в матчах за столичный клуб в чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на сайт ФХРБ.

Энрот записал на свой счет 36 викторий в форме минской команды и обогнал по этому показателю Ларса Хаугена, который остановился на 35 победах. Тройку лучших замыкает Андрей Мезин, ныне тренирующий вратарей "зубров". Он записал на свой счет 31 успешный матч.

Шанс вновь переписать рекорд будет у Юнаса Энрота в четверг, когда "зубры" примут на "Минск-Арене" челябинский "Трактор".-0-