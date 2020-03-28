"Юность" и "Шахтер" сразятся во втором матче финальной серии Кубка Президента

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" и солигорского "Шахтера" проведут сегодня второй поединок финальной серии чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч пройдет на "Чижовка-Арене", стартовый свисток прозвучит в 19.00 (прямая трансляция состоится на телеканале "Беларусь 5").

После вчерашнего поединка, который хоккеисты столичной команды выиграли со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0), в серии до четырех побед повела "Юность"(1:0). Встреча прошла под диктовку подопечных Александра Макрицкого, которые с первых же минут взяли нити игры в свои руки и не отпускали до финальной сирены. В рядах победителей дублем отметился Иван Дроздов. Автором единственной шайбы "горняков" стал Евгений Дадонов.

Хоккеисты "Юности" являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 (4:1) годах, а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с "сухим" счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский "Неман". В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским "Локомотивом" (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского "Динамо" (4:1). Хоккеисты "Шахтера" в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому "Металлургу" (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский "Неман" (4:3).

В финальной серии прошлого сезона "Юность" переиграла "Неман" с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились столичный "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-