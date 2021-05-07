Юные шахматисты из Орши выиграли главный приз республиканских соревнований "Белая ладья"

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юные шахматисты из средней школы №13 города Орши одержали победу на республиканских соревнованиях среди школьников "Белая ладья", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Турнир на протяжении четырех дней проходил в РЦОП по шахматам. Четырнадцать команд сыграли семь туров по швейцарской системе. Оршанские шахматисты одержали шесть командных побед и один раз закончили встречу вничью. Всего победители в составе Михея Науменко, Макара Науменко, Артура Петросяна и Марии Медвецкой набрали 19,5 очков из 28 возможных. Второе место у учеников Рогачевской гимназии (Платон Клочков, Иван Петренко, Максим Матыскин и Ольга Гируева) - четыре победы, одна ничья и два поражения (18 из 28). На третьей ступени пьедестала разместилась команда минской гимназии №40 (Александр Унуковский, Игорь Голован, Владимир Голован и Аделина Мельниченко) - четыре победы и три поражения (17 из 28).

Лучшими игроками турнира стали: Михей Науменко (6 очков из 7), Денис Папкович из Смолевичской районной гимназии (6,5 из 7), Артур Петросян (6 из 7) и Мария Стамбровская из гимназии №2 г.Могилева (6,5 из 7).

"Белая ладья" проводится в Республике Беларусь с 2015 года, вернув на республиканский уровень популярные в Советском Союзе шахматные встречи между школьными командами. Школу представляют 4 шахматиста, включая минимум одну девушку возрастом до 14 лет.

Организаторами турнира выступили Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Президентский спортивный клуб, Белорусская федерация шахмат.-0-

ФОТОФАКТ: Республиканские соревнования по шахматам "Белая ладья" завершились в Минске