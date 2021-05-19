Карстен: приятно, что у меня появились последователи

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная олимпийская чемпионка по академической гребле Екатерина Карстен прокомментировала завоевание лицензии на Игры в Токио Татьяной Климович, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Приятно, что у меня есть последователи в моем виде спорта. Волновалась за нее, болела. Татьяна молодец, что попала на Олимпиаду. Будем надеяться, что теперь она выступит хорошо в Токио", - сказала Екатерина Карстен, отвечая на вопросы после открытия фотовыставки "НОК Беларуси - 30 лет. Истории наших побед" в столице.

Двукратная олимпийская чемпионка подчеркнула, что спортсменка из Добруша будет работать над тем, чтобы улучшить свою форму и добиться прогресса в результатах на Играх в столице Японии. "Время у Татьяны до Олимпийских игр еще есть. Можно постараться улучшить форму. Уверена, она будет работать над этим" - отметила Екатерина Карстен.

Напомним, что представительница академической гребли Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию в классе женских одиночек, заняв второе место в решающем заезде на квалификационной регате в Люцерне (Швейцария). Таким образом, у белорусских мастеров академического весла три лицензии на участие в Олимпийских играх в Токио. Помимо женской одиночки это классы двоек парных легкого веса у женщин и двоек распашных без рулевого у мужчин.

На выставке, подготовленной Национальным олимпийским комитетом и Белорусским телеграфным агентством, представлены фотографии чемпионов и призеров Олимпийских игр независимой Беларуси, запечатлены исторические мгновения олимпийской истории страны. Во время экспозиции любой желающий сможет в доступной форме получить краткую информацию об олимпийском наследии нашей страны, ознакомиться с теми видами, в которых белорусские спортсмены завоевывали медали с 1992 по 2018 год.-0-

Екатерина Карстен. Фото НОК