КХЛ оштрафовала "Йокерит" за инцидент с белорусским гимном на матче с минским "Динамо"

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала финский "Йокерит" за инцидент с гимном Беларуси на матче регулярного чемпионата с минским "Динамо", который прошел 22 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Перед началом матча вместо гимна Беларуси прозвучала другая музыка. Позднее "Йокерит" принес извинения "Динамо".

"Клуб "Йокерит" предоставил исчерпывающие объяснения по инциденту с гимном Беларуси в матче №487 с минским "Динамо" - произошла техническая ошибка со стороны диджея арены. Клуб и диджей принесли извинения белорусской стороне. В соответствии с п. 14 ст. 30 дисциплинарного регламента КХЛ приняла решение оштрафовать клуб "Йокерит" за неисполнение гимна Беларуси перед матчем "Йокерит" - "Динамо" (Минск), состоявшимся 22 декабря 2021 года, что является нарушением п.1 ст.52 спортивного регламента КХЛ", - говорится в сообщении.

Как указано в дисциплинарном регламенте КХЛ, при несоблюдении требований, касающихся исполнения гимнов перед матчами лиги, на виновных лиц налагается штраф.-0-