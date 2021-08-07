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07 августа 2021, 18:22

Китайские спортсмены лидируют в медальном зачете Олимпиады, белорусы на 44-м месте

Фото из архива
Фото из архива
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7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Медальная копилка сборной Беларуси сегодня пополнилась двумя олимпийскими наградами, передает корреспондент БЕЛТА.

Сначала серебряную медаль завоевал женский экипаж байдарки-четверки на дистанции 500 м - Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок. Затем настал черед Алины Горносько, которая стала бронзовым призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Перед последним днем токийских Игр сборная Беларуси имеет 7 наград (1, 3, 3) и занимает 44-е место в командном медальном зачете. Впереди команда Китая - 87 (38, 31, 18), на второй позиции спортсмены США - 108 (36, 39, 33), третье место у Японии - 56 (27, 12, 17), замыкают квартет лидеров россияне - 69 (20, 26, 23)

Всего сегодня было разыграно 34 комплекта наград.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четверка. 500 м

1. Венгрия.

2. Беларусь.

3. Польша.

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье

1. Линой Ашрам (Израиль).

2. Дина Аверина (Россия).

3. Алина Горносько (Беларусь).

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м

1. Китай.

2. Украина.

3. Канада.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м

1. Исакияс Кейрос (Бразилия).

2. Лю Хао (Китай).

3. Сергей Тарновский (Молдова).

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четверка. 500 м

1. Германия.

2. Испания.

3. Словакия.

Легкая атлетика. Женщины. Марафон

1. Перес Джепчирчир (Кения).

2. Бриджит Косгей (Кения).

3. Молли Зайдель (США).

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия).

2. Никола Макдермотт (Австралия).

3. Ярослава Магучих (Украина).

Легкая атлетика. Женщины. 10 000 м

1. Сифан Хассан (Нидерланды).

2. Калкидан Гезахегне (Бахрейн).

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия).

Легкая атлетика. Мужчины. 1500 м

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия).

2. Тимоти Черуийот (Кения).

3. Джош Керр (Великобритания).

Легкая атлетика. Мужчины. Метание копья

1. Нирадж Чопра (Индия).

2. Якуб Вадлейх (Чехия).

3. Витезслав Веселы (Чехия).

Легкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x400 м

1. США.

2. Польша.

3. Ямайка.

Легкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x400 м

1. США.

2. Нидерланды.

3. Ботсвана.

Гольф. Женщины

1. Нелли Корда (США).

2. Моне Инами (Япония).

3. Лидия Ко (Новая зеландия).

Пляжный волейбол. Мужчины

1. Норвегия.

2. Россия.

3. Катар.

Баскетбол. Мужчины

1. США.

2. Франция.

3. Австралия.

Бокс. Мужчины. До 52 кг

1. Галаль Яфай (Великобритания).

2. Карло Паалам (Филиппины).

3. Ремэи Танака (Япония), Сакен Бибосынов (Казахстан).

Бокс. Мужчины. До 75 кг

1. Эберт Соуза (Бразилия).

2. Александр Хижняк (Украина).

3. Эумир Марсьяль (Филиппины), Глеб Бакши (Россия).

Бокс. Женщины. До 51 кг

1. Стойка Крастева (Болгария).

2. Бусеназ Чакироглу (Турция).

3. Цукими Намики (Япония), Хуан Сяовэнь (Китайский Тайбэй).

Бокс. Женщины. До 69 кг

1. Бусенас Сюрменали (Турция).

2. Гу Хун (Китай).

3. Ловлина Боргохаин (Индия), Оша Джонс (США).

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м

1. Цао Юань (Китай).

2. Ян Цзянь (Китай).

3. Томас Дэйли (Великобритания).

Водное поло. Женщины

1. США.

2. Испания.

3. Венгрия.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Мэдисон

1. Дания.

2. Великобритания.

3. Франция.

Карате. Женщины. Кумитэ. Свыше 61 кг

1. Ферьял Абделазиз (Египет).

2. Ирина Зарецкая (Азербайджан).

3. Гун Ли (Китай), Софья Берульцева (Казахстан).

Карате. Мужчины. Кумитэ. Свыше 75 кг

1. Саджад Ганджзаде (Иран).

2. Тарег Хамеди (Саудовская Аравия).

3. Рютаро Арага (Япония), Угур Акташ (Турция).

Бейсбол

1. Япония.

2. США.

3. Доминиканская Республика.

Конный спорт. Конкур. Командное первенство

1. Швеция.

2. США.

3. Бельгия.

Современное пятиборье. Мужчины

1. Джозеф Чунг (Великобритания).

2. Ахмед Эль-Генди (Египет).

3. Чон Ун Тэ (Республика Корея).

Синхронное плавание. Группы. Произвольная программа

1. Россия.

2. Китай.

3. Украина.

Вольная борьба. Женщины. До 50 кг

1. Юи Сусаки (Япония).

2. Сунь Янань (Китай).

3. Марии Стадник (Азербайджан), Сара Хильдебрандт (США).

Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг

1. Такуто Отогуро (Япония).

2. Хаджи Алиев (Азербайджан).

3. Гаджимурад Рашидов (Россия), Баджранг Баджранг (Индия).

Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг

1. Абдулрашид Садулаев (Россия).

2. Кайл Снайдер (США).

3. Рейнерис Салас Перес (Куба), Абрахам Руано (Италия).

Футбол. Мужчины

1. Бразилия.

2. Испания.

3. Мексика.

Гандбол. Мужчины

1. Франция.

2. Дания.

3. Испания.

Волейбол. Мужчины

1. Франция.

2. Россия.

3. Аргентина.-0-

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