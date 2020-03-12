Команда из Гродно лидирует после 4-го этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда гродненской СДЮШОР имени Александра Сапеги захватила лидерство после четвертого этапа волейбольной лиги "Мяч над сеткой" в группе А среди юношей 2008 года рождения, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В круговом турнире, который завершился в городе над Неманом, помимо хозяев участвовали команды из Верхнедвинска, Глубокого, Жлобина и Минска. Представители принимающей стороны одержали победы во всех матчах со своим участием.

Финальный тур в этой возрастной группе пройдет с 27 по 29 апреля. Место проведения уточняется.

"Мяч над сеткой" - совместный проект Белорусской федерации волейбола и Президентского спортивного клуба. Его целью является поиск новых талантов. Лучшие спортсмены по итогам состязаний приглашаются в юниорские сборные страны и продолжают обучение в Республиканском училище олимпийского резерва, выступают на престижных международных турнирах. В конце соревновательного сезона все участники состязаний получают памятные призы от Президентского спортивного клуба.-0-