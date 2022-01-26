Ковальчук о белорусском футболе: практику затратных заграничных сборов пора кардинально менять

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук выразил уверенность в том, что заграничные сборы футбольных клубов не приводят к улучшению результатов на международной арене, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ""СБ - Беларусь сегодня".

Министр обратил внимание, что несколько лет назад, сразу после его вступления в должность, было проведено совместное заседание с АБФФ. Одной из причин неудачной игры белорусских футболистов специалисты тогда называли отсутствие в стране условий для подготовки в межсезонье. "Было принято решение за два года во всех областных городах построить крытые футбольные манежи. Постановили - сделали: в кратчайшие сроки возвели семь объектов. Но тут же нашлась новая причина: покрытие, оказалось, должно быть не искусственное, а натуральное! Однако у манежей полная загрузка, дети и любители играют и радуются, команды из других стран приезжают и говорят, что условия шикарные", - подчеркнул Сергей Ковальчук.

В прошлом году, несмотря на формальный запрет Минспорта на заграничные сборы, четыре команды Высшей лиги все же отправились за рубеж - "Шахтер", БАТЭ, "Рух" и "Торпедо-БЕЛАЗ". "У солигорчан не получилось удачно выступить в еврокубках, БАТЭ тоже не показал хорошего результата. Зато "Гомель", который готовился дома, занял четвертое место и стал главным открытием чемпионата. А команда из Жодино после подготовки в Турции упала на восьмую позицию, пропустив вперед "Витебск", который работал на родных полях. Вот и вся польза от дорогостоящих заграничных сборов, поэтому практику затратных выездов на курорты пора кардинально менять", - убежден министр.

Сергей Ковальчук также затронул тему финансирования клубов. По его словам, чтобы получить право на господдержку, каждая команда обязана согласовать с Минспортом план развития. "В нем должно быть четко прописано распределение всех средств: бюджет клуба, что идет на зарплаты, на сборы, на инфраструктуру. В соответствии с указом №191 не менее 25% от всех средств должны выделяться на развитие детско-юношеского футбола, - подчеркнул министр. - Чтобы заработать дополнительные деньги и тратить их на свое усмотрение, нужно достойно выступать на международной арене, пробиваться в группы еврокубков. Или играть так, чтобы болельщики покупали билеты и наполняли стадионы. Но сегодня там пусто, потому что наш футбол никому не интересен - не на что смотреть. Будет результат - будет и финансирование, но не наоборот", - заключил Сергей Ковальчук.-0-