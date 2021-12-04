"Крылья Советов" уступили футболистам ЦСКА в чемпионате России

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате России сегодня три встречи 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой из них в Самаре местные "Крылья Советов" проиграли московскому ЦСКА со счетом 0:1. Победный мяч на 75-й минуте матча забил норвежский полузащитник гостей Эмиль Бохинен. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа на поле не выходил.

Позже московский "Локомотив" с белорусами Виталием Лисаковичем и Кириллом Зиновичем в составе примет на своей арене аутсайдера российской премьер-лиги "Урал" из Екатеринбурга. В Москве футболисты "Спартака" встретятся с грозненским "Ахматом".

В воскресенье, 5 декабря, футболисты "Краснодара" под руководством белорусского специалиста Виктора Гончаренко и с защитником Александром Мартыновичем в составе сыграют на выезде против "Сочи". Идущее вторым московское "Динамо" примет на своем поле "Уфу", "Нижний Новгород" у себя дома будет соперничать с казанским "Рубином", а "Химки" примут тульский "Арсенал".

Вчера лидер турнира питерский "Зенит" на своей арене сыграл вничью с гостями из "Ростова" - 2:2.

Сейчас у "Зенита" 37 очков, в активе "Динамо" - 32 балла, у футболистов "Сочи" - 28, на одно очко меньше у ЦСКА, "Локомотив" и "Краснодар" имеют по 25 баллов. Внизу таблицы - "Урал", набравший всего 13 очков, на балл больше у "Химок".

Лидером бомбардирской гонки является 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-