Кубок "Виртуозов руля" стартует 27 апреля в Солигорске

Редакция газеты "Автодайджест" в 2019 году проведет серию соревнований на кубок "Виртуозов руля" по одной из интереснейших дисциплин автоспорта – gymkhana, сообщили БЕЛТА организаторы соревнований. Первый этап соревнований пройдет 27 апреля в Солигорске в районе паркинга рынка "Октябрьский". Начало в 13:00. Вход свободный. Мероприятие состоится при поддержке Солигорского райисполкома и УГАИ УВД Минского облисполкома.

Джимхана (англ. gymkhana) – вид автоспорта, получивший распространение в Японии, США, Великобритании и Южной Африке. Трассы джимханы зачастую очень сложны, и запоминание трассы – одна из важнейших частей этого спорта. Цель соревнований – пройти трассу за минимальное время с максимальной скоростью. На ней расставляются препятствия в виде конусов, автомобильных покрышек и бочек. Водитель должен проходить трассу в заранее установленном порядке, показывая различные техники вождения. Проходя трассу джимханы, пилот должен выполнять развороты на 180 и 360 градусов, показывать упражнения с ездой задом, прохождением парковочных боксов, кручением "восьмерок" и другие сложные элементы.

В соревнованиях в этом году примут участие известные белорусские спортсмены Евгений и Александр Цедриковы, Дмитрий Баркан, Сергей Атрохов, Алексей Шендюков, Александр Асташонок, Андрей Либман, Сергей Трощенко, Виталий Чумаков, Мария Зарубина.

Представитель оргкомитета соревнований Анатолий Шевченко рассказал корреспонденту БЕЛТА, что сезон будет насыщенным по количеству соревнований – 11 этапов, которые пройдут во всех областях Беларуси. Часть этапов состоится в рамках традиционной республиканской акции "Спортсмены – за безопасность дорожного движения". К участию допускаются как спортсмены, обладающие (либо обладавшие) лицензией Национальной автомобильной федерации, так и автолюбители. Все участники соревнований могут бороться в абсолютном зачете за кубок "Виртуозов руля". Соревнования носят не только спортивный характер, но и социальную направленность. В ходе проведения мероприятий сотрудники ГАИ Минской области будут проводить со зрителями конкурсы на знание ПДД и консультировать по интересующим автолюбителей вопросам.

В развлекательной части мероприятия зрители увидят выступление команды DanStart школы чирлидинга "ЭпиCENTER". Каждый желающий сможет протестировать модельный ряд новых автомобилей Mitsubishi и Suzuki. Маленькие зрители получат подарки от газеты "Автодайджест".

Кто может стать участником кубка "Виртуозов руля – 2019"? Для участия в соревнованиях просто необходимо заполнить ЗАЯВКУ , размещенную на портале ADT.BY.

Предварительный календарь соревнований на кубок "Виртуозов руля":

27 апреля – Солигорск

18 мая – Борисов

8 июня – Молодечно

13 июля – Минск

Официальный партнер соревнований:

ООО "Редмоторс" – официальный дилер автомобилей Mitsubishi и Suzuki в Республике Беларусь.

Информационные партнеры:

Белорусское телеграфное агентство, портал tut.by, 8-й телеканал, портал ABW.BY, портал 1K.BY.