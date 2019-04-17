Культурную программу II Европейских игр рассмотрели на заседании оргкомитета

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси прошло под председательством премьер-министра Сергея Румаса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На заседании рассмотрен ход работ по подготовке объекта для организации питания участников II Европейских игр в Деревне спортсменов. Заслушаны также доклады о готовности Национального олимпийского стадиона "Динамо" к проведению мероприятий игр, благоустройстве территории Минска, ремонте дорог, тротуаров, приведению в надлежащее состояние зданий.

Кроме того, рассмотрены вопросы привлечения стюардов к проведению игр и культурная программа II Европейских игр.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-