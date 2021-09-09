Магомедхабиб Кадимагомедов вошел в список участников ЧМ по борьбе в Норвегии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный медалист Игр в Токио Магомедхабиб Кадимагомедов вошел в список участников чемпионата мира по борьбе в Осло (Норвегия). Такая информация размещена на сайте Международной федерации борьбы (UWW), сообщает БЕЛТА.

Помимо Магомедхабиба Кадимагомедова (весовая категория 79 кг), в заявку белорусской сборной по вольной борьбе попали: Арыйан Тютрин (57 кг), Андрей Бекренев (61 кг), Нюргун Скрябин (65 кг), Азамат Нуриков (70 кг), Давуд Ализалов (74 кг), Расул Тихаев (86 кг), Хаджи Раджабов (92 кг), Александр Гуштын (97 кг) и Денис Хроменков (125 кг).

В стартах атлетов греко-римского стиля ставку планируется сделать на Максима Кажарского (60 кг), Александра Леончика (67 кг), Антона Коробова (72 кг), Павла Ляха (77 кг), Радика Кулиева (82 кг), Кирилла Маскевича (87 кг) и Николая Стадуба (97 кг).

В соревнованиях по женской борьбе в заявке белорусской дружины значатся: Наталья Варакина (50 кг), Екатерина Пичковская (53 кг), Алеся Гетманова (57 кг), Кристина Сазыкина (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Мария Мамошук (65 кг), Анна Садченко (68 кг), Анастасия Зименкова (72 кг) и Василиса Марзалюк (76 кг).

Стоит отметить, что согласно регламенту планетарного форума, в заявках команд возможны изменения, которые могут внести представители национальных федераций.

Всего на мировом первенстве планируется выступление 30 медалистов Олимпиады в столице Японии.

Откроют форум поединки "вольников" со 2 октября. Соревнования по женской борьбе на арене Jordal Amfi стартуют с 4 октября. Завершат соревновательную программу чемпионата "греко-римляне". Их старты начнутся с 7 октября.-0-