Международная федерация борьбы одобрила проведение декабрьского ЧМ в Белграде

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюро Международной федерации борьбы (UWW) одобрило проведение чемпионата мира по трем стилям данного вида единоборств, который должен состояться 12-20 декабря в Белграде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию пресс-службы организации.

"Мы с осторожным оптимизмом смотрим на возвращение борьбы в декабре. Безопасность спортсменов, тренеров и специалистов является нашим главным приоритетом, и мы будем предпринимать для этого все меры, чтобы турнир прошел в Белграде", - прокомментировал решение президент UWW Ненад Лалович.

Сообщается, что решение было принято после получения подтверждения о готовности в участии в чемпионате мира от более 70% национальных федераций. Бюро UWW проведет очередное заседание 6 ноября, чтобы обсудить любые изменения, связанные с организацией турнира из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Тем не менее планетарное первенство среди юниоров, которое было запланировано в декабре, в преддверии взрослого чемпионата мира пришлось отменить.-0-