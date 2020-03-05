Международная федерация хоккея опровергла возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация хоккея (ИИХФ) официально опровергла возможность переноса чемпионата мира - 2020 из Швейцарии в другую страну, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

В последние дни ряд изданий активно распространяет противоречивую информацию об отмене либо переносе ЧМ по хоккею - 2020. В связи с большим количеством запросов, поступающих от представителей СМИ относительно этих сведений, Федерация хоккея Беларуси обратилась за разъяснениями непосредственно в офис ИИХФ.

По словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, ответившего на запрос белорусской стороны, вариант переноса турнира в Беларусь не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить соревнования в Швейцарии.

Отметим также, что ранее Беларусь не обращалась в ИИХФ с предложением принять у себя чемпионат мира 2020 года.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1 тыс. человек, запрет введен до 15 марта. Мировой хоккейный форум должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.-0-