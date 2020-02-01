Минское "Динамо" попробует одолеть "Сибирь" в гостевом матче чемпионата КХЛ

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня попытаются одержать викторию в гостевом матче чемпионата КХЛ над новосибирской "Сибирью", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч стартует в 13.30.

"Зубры" уступили в последних трех играх череповецкой "Северстали" (1:3), СКА из Санкт-Петербурга (0:5) и екатеринбургскому "Автомобилисту" (5:6). Хоккеисты "Динамо" набрали 35 очков за 53 игры (12 побед и 41 поражение) и находятся на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.

"Сибирь" располагается на пятой позиции в Восточной конференции. У клуба в активе 61 балл за 52 матча (28 викторий и 24 неудачи).

Укрепился на лидерской позиции в Западной конференции московский ЦСКА, который набрал 82 пункта в 54 матчах (39 побед и 15 проигрышей). У лидера Восточной конференции казанского "Ак Барса" в активе 78 очков, набранных в 52 встречах (37 викторий и 15 поражений).

После противостояния с "Сибирью" подопечные Крэйга Вудкрофта 11 февраля сыграют матч в гостях у рижского "Динамо".-0-