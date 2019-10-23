Московский "Локомотив" не удержал победу над "Ювентусом" в Лиге чемпионов

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московский "Локомотив" уступил футболистам туринского "Ювентуса" со счетом 1:2 в Лиге чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у лидера итальянской серии А, подопечным Юрия Семина пришлось много обороняться. Отразив натиск хозяев, москвичи провели острую контратаку, и на 30-й минуте Алексей Миранчук открыл счет. После перерыва "Юве" полностью владел инициативой, но лишь ближе к концу встречи сумел добиться успеха - на 77-й и 79-й минутах дважды подряд отличился Пауло Дибала. В другом поединке группы D испанский "Атлетико" переиграл в Мадриде немецкий "Байер" из Леверкузена со счетом 1:0, благодаря голу Альваро Мораты на 78-й минуте игры. Положение команд после 3-х туров: "Атлетико" - 7 очков, "Ювентус" - 7, "Локомотив" - 3, "Байер" - 0.

Выступающий в квартете С чемпион Украины донецкий "Шахтер", в Харькове сыграл вничью с хорватским "Динамо" из Загреба - 2:2. Лидер этой группы английский "Манчестер Сити" у себя дома играл с аутсайдером итальянской "Аталантой" из Бергамо и пропустил мяч на 28-й минуте, когда украинский легионер гостей Руслан Малиновский реализовал пенальти. Хозяева недолго были в роли догоняющих - на 34-й минуте аргентинский форвард Серхио Агуэро восстановил паритет, а еще через 4 минуты он же с пенальти забил свой второй гол. Второй тайм стал бенефисом Рахима Стерлинга, который оформив хет-трик, довел дело до разгрома - 5:1. Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Шахтер" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.

Результаты встреч в других группах:

А - "Брюгге" (Бельгия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 0:5, "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 0:1.

Турнирное положение: "Пари Сен-Жермен" - 9, "Реал" - 4, "Брюгге" - 2, "Галатасарай" - 1.

В - "Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 2:3, "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - "Црвена Звезда" (Белград, Сербия) - 5:0.

Турнирное положение: "Бавария" - 9, "Тоттенхэм" - 4, "Црвена Звезда" - 3, "Реал" - 1, "Галатасарай" - 1.

В остальных группах поединки 3-го тура пройдут сегодня вечером:

Е - "Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия), "Генк" (Бельгия) - "Ливрпуль" (Англия).

Турнирное положение: "Наполи" - 4, "Ливерпуль" - 3, "Зальцбург" - 3, "Генк" - 1.

F - "Интер" (Милан, Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Славия" (Прага, Чехия) - "Барселона" (Испания).

Турнирное положение: "Барселона" - 4, "Боруссия" - 4, "Славия" - 1, "Интер" - 1.

G - "Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия), "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Лион" (Франция).

Турнирное положение: "Зенит" - 4, "Лион" - 4, "Лейпциг" - 3, "Бенфика" - 0.

Н - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Челси" (Лондон, Англия), "Лилль" (Франция) - "Валенсия" (Испания).

Турнирное положение: "Аякс" - 6, "Челси" - 3, "Валенсия" - 3, "Лилль" - 0. -0-